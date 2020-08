Il pattinatore sammarinese Davide Giannoni vince sulla mini rampa

Sport

Davide Giannoni è tornato a volare. Il pattinatore sammarinese ha vinto la gara su mini rampa a Traunstain, in Germania, l’unica tappa dell’ Europeo, una competizione fortemente condizionata dall’emergenza Covid e senza titoli in palio. Giannoni ha conquistato anche il 2° posto nel Big Air ed il 2° posto nel Vert Competition dietro a Daniel Parker.



“La gara di mini l’ho vinta un po’ a sorpresa – racconta Davide Giannoni - ho fatto due run molto pulite con moltissime manovre. Purtroppo non sono riuscito a portare a casa per la quarta volta il big air causa rovinosa caduta nella prima prova. Invece nel contest sul Vert (rampa grande) abbiamo eseguito solo le qualifiche causa pioggia e quindi non ho potuto esprimere le meglio manovre che avevo preparato. È un anno molto particolare. Questa è stata la prima e forse unica gara stagionale e per me è molto strano non gareggiare. Allo stesso tempo però mi sto allenando in modo particolare sperando di poter competere il prossimo anno ed essere protagonista nel Mondiale”.