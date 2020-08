Cavalieri d'Italia e polizia di Stato in visita con le associazioni dal prefetto Forlenza

Attualità

| 18:11 - 17 Agosto 2020

Prima l'unione nazionale Cavalieri d'Italia, poi l'associazione nazionale Polizia di Stato: doppia visita di cortesia al neo insediato prefetto di Rimini Giusepep Forlenza, che ha ricevuto lunedì mattina i rappresentanti dei due organi di volontariato nella sede del centro storico. Per l'Unci c'erano la presidente Addolorata Di Campi, il vice Giorgio Gori, il segretario Giovanni Ruzzier e il consigliere Ennio Stocco, Per l'Anps il presidente locale Gennaro Pili. A entrambi la stima e l'apprezzamento del prefetto per l'attività svolta a favore della comunità, sia nazionale sia locale, in particolare in un momento di difficoltà così estese e allargate.