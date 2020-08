Verucchio da 3 mila calici: piccolo successo per i due giorni tra musica, street food e cantine

Attualità

Verucchio

| 18:02 - 17 Agosto 2020

Foto di Christian Di Sabatino.

Verucchio può davvero brindare: l'edizione speciale di “Calici” dedicata al vino e al buon bere, allo street food di qualità e alla musica dal vivo ha superato le attese. Oltre 3 imla presenze hanno reso la festa venerdì 14 e sabato 15 agosto nella città malatestiana un piccolo successo. “In Vino Veritas” è il nuovo volto che la pro loco cittadina (una ventina i volontari in azione), con il supporto dell’amministrazione comunale, ha voluto conferire alla tradizionale serata di “Calici di Stelle”.



La nona edizione è stata vissuta tutta all’insegna del buon vino, dell'atmosfera light e della musica dal vivo, tutto ad ingresso gratuito. Oltre cento persone hanno inoltre approfittato per visitare il museo civico archeologico. Numerosi e tutti positivi i commenti sui social, in particolare dai visitatori di fuori Regione che hanno scoperto Verucchio, il suo fascino, la sua bellezza, nelle serate dei “Calici”. Fra gli ospiti 13 produttori e i migliori vini delle cantine del territorio romagnolo e riminese divisi in tre le aree tematiche e arricchiti da quattro concerti sparsi per il centro storico.



Degustazioni guidate e in libertà nelle tre aree tematiche di Piazza Malatesta, del museo Archeologico e della rocca. Ognuna delle tre proposte poteva essere degustata ai tavoli con seduta per godersi un panorama unico, magari gustando un appetizer oppure servendosi all’angolo street food.