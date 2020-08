Meteo Rimini: martedì temporalesco nel pomeriggio, mercoledì migliora e giovedì è bello

Attualità

Rimini

| 17:40 - 17 Agosto 2020

Che tempo ci attende per i prossimi giorni? Ce lo dice come di consueto il Centro meteo Emilia-Romagna.



Martedì il cielo sarà velato da nubi alte al mattino, poco nuvoloso nel pomeriggio, con maggiori addensamenti su rilievi e collina. Perlopiù sereno la sera. Precipitazioni assenti al mattino ma sviluppo di rovesci e temporali nel pomeriggio, specie sulla collina e pianura interna del riminese. Serata asciutta. Il mare sarà poco mosso.



Mercoledì il cielo da poco nuvoloso andrà a velarsi verso sera. Previsti isolati piovaschi fra mattino e primissimo pomeriggio in movimento dal mare verso l’interno. Giovedì cielo perlopiù sereno e senza precipitazioni. Minime in calo. Mare da calmo a poco posso.



Il fine settimana sarà caratterizzato da una nuova rimonta dell’Anticiclone nord-africano. Temperature in aumento con valori massimi nuovamente fino a +33°/+34°, tanto sole e poche nubi.