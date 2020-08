Coronavirus, i dati di oggi: +41 positivi, metà asintomatici. Nessun nuovo caso a Rimini

Attualità

Emilia Romagna

| 17:10 - 17 Agosto 2020

Dai 3113 tamponi refertati tra ieri e oggi, in Emilia-Romagna sono stati trovati 41 nuovi positivi al Coronavirus, 18 asintomatici e 22 già in isolamento. Del totale, 8 provenivano da focolai già noti e 12 sono collegati a vacanze o rientri dall’estero.



I numeri più elevati si registrano a Reggio Emilia con 13 nuovi casi, di cui 5 asintomatici. A Rimini non si sono registrati nuovi casi. Grazie ai 32 nuovi guariti, gli attuali positivi si attestato a 1814 casi, di cui 1736 in isolamento a casa, 4 i pazienti in terapia intensiva e 74 negli altri reparti Covid. Non ci sono al momento - e fortunatamente - nuovi decessi da comunicare.