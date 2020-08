Bellaria-Igea Marina festeggia il mare e la fontana danzante e la tradizionale Teresina

Eventi

Bellaria Igea Marina

| 17:04 - 17 Agosto 2020

Lo spettacolo di luci al porto canale di Bellaria per la Festa del mare.

Martedì 18 agosto alle ore 21.30 sul porto canale di Bellaria-Igea Marina andrà in scena la “Festa del Mare” con uno spettacolo visual fatto di suoni e luci e come protagonista la fontana danzante e la storica imbarcazione Teresina, che per l’occasione sarà posizionata in mostra al centro del porto! Una serie di fasci laser e luci renderanno la “vecchia signora del mare” una bella e attraente “ragazza” alla conquista delle onde. Si aggiungerà, oltre allo spettacolo della fontana con musiche riaggiornate per l’occasione, un onirico gioco di luci e suoni dedicato a “sua maestà il porto”.



Quest’anno il format sarà diverso rispetto gli anni precedenti: non prevede la presenza degli stands delle associazioni legate al mare ma vi saranno dei punti ristoro con i food truck de “Le Vie della Dolce Vita”. Saranno previsti transennamenti, cartelli informativi e inviti da parte dello speaker a mantenere le distanze previste e ad indossare le mascherine protettive. Si confida inoltre nel senso di responsabilità e civiltà dei partecipanti all’evento.



Il 5 e 6 settembre invece torneranno poi ad essere protagonisti gli stands delle Associazioni marinare nella kermesse “Il Gusto del Porto”. L’appuntamento dedicato al porto e ai suoi prodotti ittici, quest’anno si svilupperà in due giornate per dilatare le presenze evitando così assembramenti. L’occasione potrebbe dare il via, in futuro, ad un appuntamento su più giornate creando così un’interessante opportunità turistica per richiamare più presenze a Bellaria Igea Marina.