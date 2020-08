Il Meeting Rimini porta il grande teatro sul palco del Palacongressi

Eventi

Rimini

| 16:59 - 17 Agosto 2020

Teatro al via degli spettacoli del Meeting 2020 dedicato alla meraviglia e al sublime, il 18 agosto alle 22 con “Il sogno di un uomo ridicolo” di Fëdor Dostoevskij (1877). Una produzione video Meeting per l’amicizia fra i Popoli, tratto dall’omonimo spettacolo interpretato da Mario Sala Gallini, autore anche, con Fausto Malcovati, dell’adattamento per il Teatro Out Off di Milano, che sarà possibile vedere in streaming sul sito www.meetingrimini.org/edizione-2020.



Protagonista del racconto è un uomo che si sente inadeguato alla vita e alle relazioni con le altre persone che gli sono, con il tempo, divenute assolutamente indifferenti, come, del resto, tutto ciò che lo circonda. Per questo motivo il pensiero del suicidio ha iniziato ad attirarlo, fino alla sera in cui… Un racconto fantastico nel senso più proprio all’autore.



La regia è di Lorenzo Loris e Stefano Sgarella, la direzione della fotografia di Sgarella e Lucia Fontana. Chiuderanno interventi raccolti tra gli studenti di Modena e Mosca che hanno partecipato in questi anni ai seminari di lavoro sul testo organizzati dall’associazione “Il mondo parla”.