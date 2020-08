VIDEO Incidente sulla SS16: scappa in auto dopo lo scontro con la moto, automobilista ricercata

Cronaca

Rimini

| 16:11 - 17 Agosto 2020

Hanno fatto un incidente con una moto lungo la statale 16 ma invece che prestare soccorso, dopo un primo momento di esitazione si sono allontanate, lasciato l'uomo gravemente ferito a terra. Lo scontro è avvenuto all’altezza del parco Italia in Miniatura, proprio là dove giusto poche settimane fa si sono susseguiti due brutti incidenti tra le due e le quattro ruote.



Secondo una prima ricostruzione il centauro in sella a una Benelli nera avrebbe tamponato una Nissan Micra con a bordo due donne. Dopo l’impatto l’uomo è caduto malamente sull’asfalto ma le due, dopo essere scese un attimo per vedere la scena, se ne sono andate facendo perdere le loro tracce. Il loro comportamento però non è passato inosservato e la scena è stata notata da alcuni testimoni che hanno avvertito la polizia stradale.



Soccorso dai sanitari del 118 e poi trasferito con il codice di massima gravità all’ospedale Infermi di Rimini, il motociclista non sarebbe in pericolo di vita. Le due donne rischiano di essere segnalate per omissione di soccorso: la stradale sta cercando di rintracciarle attraverso alcune testimonianze.