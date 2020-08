Montefiore, un premio a chi è stato in prima linea contro il Covid-19

Attualità

Montefiore Conca

| 12:02 - 17 Agosto 2020

Un momento della serata di consegna degli encomi solenni.

Montefiore Conca rende merito alle istituzioni, forze dell'ordine, associazioni e volontari che si sono distinti per il loro impegno e la loro dedizione durante i mesi difficili della pandemia Covid-19. Sabato scorso, in occasione della festa di Ferragosto nell'arena Raciti, il sindaco Filippo Sica ha consegnato, a nome dell'amministrazione comunale e dell'intera cittadinanza montefiorese, degli encomi solenni alle realtà del territorio che, in pieno lockdown, sono rimaste in prima linea per offrire supporto e assistenza alla popolazione, presidiare il territorio, reperire e distribuire generi alimentari, mascherine e strumenti sanitari, lavorando giorno e notte e mettendo a rischio la loro stessa salute. Gli encomi sono stati consegnati al Comando dei carabinieri di Montefiore, ai volontari della Protezione Civile dell'Unione Valconca, all'Istituto per la Famiglia di Rimini Onlus, alle volontarie del Vangelo di Montefiore Conca, all'associazione Confraternita di Misericordia della Valconca e ai volontari della locale Pro Loco. "A tutti loro - ha dichiarato Sica - va il più profondo sentimento di gratitudine e riconoscenza da parte del sindaco, dell’amministrazione comunale e della cittadinanza intera per tutti gli aiuti alla popolazione durante l’emergenza Covid-19".