Centro giovani di Coriano, nuova manifestazione di interesse per la gestione

| 11:54 - 17 Agosto 2020

Il sindaco Domenica Spinelli insieme agli assessori Giulia Santoni e Beatrice Boschetti durante la presentazione dell'iniziativa gratuita di aiuto compiti promossa dal comune che si è svolta la scorsa estate presso il centro giovanile.

Approvata in giunta la delibera preliminare all'avvio dell'indagine di mercato attraverso una manifestazione d'interesse al fine di reperire nuove proposte gestionali per il Centro Giovani di Coriano.

Essendo infatti venuto a naturale scadenza il precedente affidamento"- spiega l'assessore Giulia Santoni - "si è deciso di dare la possibilità anche ad altre associazioni che in questi anni hanno manifestato interesse verso la struttura, di poter partecipare alla gara. Difatti il centro giovanile, di ben 270 mq., si presterebbe bene alla convivenza di più di una realtà associativa offrendo così a tutta la comunità una pluralità di servizi. Colgo l'occasione per ringraziare nuovamente i gestori dell'associazione che fino ad oggi hanno svolto un lavoro a 360° attraverso corsi, laboratori ed eventi che hanno coinvolto grandi e piccini."