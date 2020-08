Cinque nuovi gusti speciali a Santarcangelo con "La settimana del gelato"

Eventi

Santarcangelo di Romagna

| 11:31 - 17 Agosto 2020

La settimana del gelato a Santarcangelo.

Una volta passato ferragosto, a Santarcangelo, sarebbe stata la settimana di SantarcanGelato, la festa delle gelaterie clementine ma, per ovvi motivi, gli organizzatori hanno deciso di far saltare questa edizione e di concentrarsi su quella del 2021… ma, per gli amanti del gelato, non tutto è perduto. Infatti, la settimana che ci avrebbe portato alla festa più dolce dell’estate si è trasformata nella “Settimana del Gelato”: 7 giorni per scoprire, con coppette da € 2,50, 5 esclusivi e fantasiosi gusti di gelato.

La settimana è organizzata da Città Viva, l’Associazione dei commercianti di Santarcangelo.

Marco Adelfio, nel direttivo di Città Viva e proprietario di una delle gelaterie coinvolte, commenta così: “Aver dovuto rinunciare a SantarcanGelato ci aveva lasciato l’amaro in bocca, in tutti i sensi, ma non volevamo snaturare una festa che porta ad un allegra aggregazione e coinvolge molto i bambini, quindi abbiamo pensato di attendere e posticiparla all’anno successivo… ricevendo anche grande consenso a questa scelta. La settimana del Gelato si inserisce proprio in questo contesto, quello di riuscire a gustarsi un gelato nuovo, fantasioso, all’interno delle gelaterie e lungo ben 7 giorni… in modo da permettere a tutti quanti, senza creare code, di poter gustare (e rigustare) i nuovi gusti.

Santarcangelo ha ottime gelaterie e questa ‘Settimana del Gelato’ rappresenta la sublimazione di questa ‘eccellenza’ santarcangiolese in quest’estate così strana.”



Ecco i gusti:

- “Puerto Rico” una delicata ricotta fresca di pecora si fonde con il caraibico gusto del lime e delle noci del Cile caramellate (gelateria Dolcemente);

- “Almendras Fritas Malagueña” Mandorla di Avola tostata con mandorle intere fritte salate (gelateria Fresh Mavi)

- “Duchessa Goldblatt” Cioccolato bianco con scorza di mandarino (gelateria Latte Piú)

- “Mediterraneo” Crema al limone, croccante di mandorla e scorza d'arancia (gelateria Le Delizie)

- “Estate Italiana Vegan” Gelato al succo fresco di lime con zenzero, sedano e menta fresca (gelateria Puro e bio)

Gelati fantasiosi, unici, speciali ci aspettano a Santarcangelo nella settimana dal 17 al 23 agosto… in pratica una Festa del Gelato lunga una settimana intera.