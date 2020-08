Scomparso Gianmaria Carasso, dirigente storico del Basket Rimini

Attualità

Rimini

| 10:53 - 17 Agosto 2020

Gianmaria Carasso - immagine Basket Club Pantera Blu.

Lo sport locale e non solo piange la scomparsa di Gianmaria Carasso, dirigente e personalità di spicco del basket riminese. Aveva 81 anni ed è scomparso domenica pomeriggio. Carasso ha contribuito agli anni d'oro del basket locale con la promozione in A1 della allora "Maar" e la partecipazione alla coppa Korac.

I funerali si terranno martedì alle 16.30 nella chiesa di San Raffaele. Il rosario questa sera (lunedì) alla chiesa Santa Chiara.





Il commosso ricordo di Rinascita Basket Rimini, di cui il figlio Paolo è amministratore delegato.





𝗖𝗜𝗔𝗢 𝗚𝗜𝗔𝗡 𝗠𝗔𝗥𝗜𝗔

Oggi inizia un nuovo viaggio per te.



Inizia per te che hai iniziato insieme ad altri grandi appassionati, il lungo viaggio di questo meraviglioso mondo chiamato Basket Rimini.

Erano i lontani anni 60 quando con i tuoi amici regalasti all’allora gioco del pallone, anche quello della palla a spicchi.



Non dimenticheremo mai le tue parole chiare e coincise, le parole stavano a zero, i fatti a mille per te:



“ 𝗙𝗼𝗿𝘀𝗲 𝗻𝗼𝗻 𝗮𝘃𝗿𝗲𝗺𝗼 𝗺𝗮𝗶 𝗰𝗿𝗲𝗱𝗶𝘁𝗶 𝗱𝗮 𝗿𝗶𝘀𝗰𝘂𝗼𝘁𝗲𝗿𝗲, 𝗺𝗮 𝗱𝗶 𝘀𝗶𝗰𝘂𝗿𝗼 𝗻𝗼𝗻 𝗮𝘃𝗿𝗲𝗺𝗼 𝗺𝗮𝗶 𝗱𝗲𝗯𝗶𝘁𝗶”.



Non smetteremo mai di ringraziarti per aver reso possibile mezzo secolo di grande storia, dagli scudetti a livello giovanile alle promozioni in A1 fino alla Coppa Korac.



Oggi qualcuno ti ha fatto un regalo davvero grande riportando a casa il Basket Rimini e tu hai scelto di esserci per l’ultima volta sulle tavole del Flaminio proprio in quel giorno così importante.



I momenti da raccontare sarebbero veramente tanti, ognuno di noi ne ha uno legato alla tua carriera sportiva e non, ma noi adesso vogliamo solamente dirti una parola:



𝐆𝐑𝐀𝐙𝐈𝐄!!!



E allora vogliamo augurarti buon viaggio caro Gian Maria perché quaggiù è stato davvero bello e tutto lo staff, i giocatori di oggi e di ieri, i tifosi, la curva e tutta la famiglia biancorossa ti salutano e promettono di fare il possibile per raggiungere negli anni i tuoi risultati, grazie ai tuoi esempi.



Nel salutarti ci stringiamo stretti anche alla tua cara moglie e al nostro Paolo, al fratello Antonio e tutti i tuoi famigliari.



Questa sera alle ore 21:00 ci sarà il Rosario presso la chiesa Santa Chiara.

Mentre per chi volesse dare un ultimo saluto al nostro Gian Maria il funerale avverrà domani alle ore 16:30 preso la chiesa di San Raffaele.



Ciao Gian Maria

R.i.p.