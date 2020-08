La cantautrice Chiara Raggi sul palco della Rocca Malatestiana di Verucchio

Eventi

Verucchio

| 09:07 - 17 Agosto 2020

Chiara Raggi.

Dopo lo spettacolo di Marco Moretti e il concerto di Sergio Casabianca, la formula degli Assoli condivisi continua alla Rocca Malatestiana di Verucchio ospitando nella serata di venerdì 21 agosto (ore 21) la cantautrice e chitarrista Chiara Raggi con “One [Femmina] Show”.



Chiara porterà sul palcoscenico un “piccolo viaggio con bagaglio emotivo” attraverso le sue canzoni e le disAvventure da Cantautore [Femmina] che ha vissuto in quasi vent’anni di onorato servizio al cospetto della Musica. In solo, voce e chitarra, Chiara Raggi “canta e dice cose”.



Durante il concerto saranno previste incursioni dell'attore Marco Moretti nello spirito degli “Assoli condivisi”, poiché la condivisione sta alla base dello spettacolo dal vivo e non potrebbe essere altrimenti.



In collaborazione con la Pro Loco e il Comune di Verucchio. Ingresso 10 euro con prenotazione al numero: 0541 670222. Info: www.prolocoverucchio.it







Chiara Raggi è una cantautrice, autrice e chitarrista italiana. Finalista al Premio Nazionale Bianca D’Aponte 2018 dedicato alla canzone d’autrice, vince il Premio Suoni dall’Italia consegnatole da Mariella Nava. Nel settembre 2019 riceve il Premio Castrovillari d’Autore che vuole premiare figura rilevanti della scena nazionale che si sono distinte per aver realizzato concerto, dischi, produzioni e lavori dando lustro alla canzone d’autore italiana.



Nel 2008 vince la selezione indetta dal G.A.I. Giovani Artisti Italiani e partecipa alla prestigiosa XIII Biennale dei Giovani Artisti dell’Europa e del Mediterraneo, rappresentando la Regione Piemonte nella sezione musica. Ha all’attivo tre album e un singolo: Molo 22 (2009), Disordine (2015), Lacrimometro (2017) e Blua Horizonto (2019), cantato in linguaEsperanto. Quest’ultimo lavoro discografico la porta sui palchi di Francia, Belgio, Olanda, Spagna, Germania e Canada.



Collabora con la Radio Televisione Svizzera Italiana (RSI) per la quale ha realizzato “Anime Salve”, programma in 5 puntate andate in onda nella primavera 2020 e ha rappresentato la città di Rimini nel programma Settenote di Gigi Marzullo su RaiUno.



E’ direttrice artistica della Rassegna “Eco di Donna Evolution”, manifestazione nata nel 2019 a Rimini che vuole valorizzare e dare spazio alla musica d’autrice sia attraverso concerti sia attraverso incontri culturali inerenti alla scrittura al femminile. Dal 2018 è docente di Songwriting alla Scuola Holden di Alessandro Baricco a Torino.



Chiara è l’unica cantautrice in Italia ad aver scelto l’esperanto come un’altra espressione della propria musica, perché affascinata dalla musicalità della lingua e da ciò che rappresenta per lei: un’idea di uguaglianza e una libertà espressiva forte e unica. Si diploma, a soli vent’anni, in Chitarra Classica presso il Istituto Superiore di Studi Musicali “Giovanni Lettimi” di Rimini, frequenta il Biennio Sperimentale di Secondo Livello TESPI, in regia musicale e arte scenica, presso il Conservatorio di Torino “Giuseppe Verdi” e si diploma in qualità di “Autore di Testi” al CET Centro Europeo di Toscolano, fondato e diretto da Mogol nel 2009.



È interprete e autrice, insieme a Fabiola Fenili, della web serie Le disAvventure di un Cantautore [Femmina] che è approdata in tutti i Cinema Multisala Giometti distribuiti sul territorio nazionale ad aprire il film d’animazione Disney-Pixar “Coco”. A marzo 2018 dà vita insieme alla chitarrista Paola Selva e Fabiana Ferrandino alla rubrica dedicata alla chitarra al femminile "Guitar ladies", inserto mensile della rivista cartacea "Chitarra acustica" in cui scrive, parla e racconta di chitarre e di chitarriste.