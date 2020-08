"Magicamente" nella piazza del ponte Tiberio, con principesse e canzoni

Eventi

La piazzetta sull'acqua del Ponte di Tiberio (Rimini), location di "Magicamente"..

Lunedì 17 agosto, dalle 20.15, la piazzetta sull'acqua del Ponte di Tiberio ospiterà "Magicamente", evento gratuito per famiglie che era in programma lo scorso 3 agosto, in occasione della "Pink Week", ma che fu rimandato per maltempo. L'evento è organizzato dallo staff del ristorante "In Fabula" e dal centro estivo "Mille e una fabula", in collaborazione con l'associazione del Borgo San Giuliano (Tiberio PicNic) e con il centro benessere "Ligè Holistic Concept". Principesse attenderanno bambini e genitori all'invaso del fiume Marecchia, accompagnate da un repertorio musicale, tratto dai più famosi film di animazione, a cura di Valeria Magnani, con il dj set di Fabiana. Sarà l'attrazione principale, ma non solo. Verrà allestita una zona delimitata per il pic nic e le ragazze del Circus Atmosphere stupiranno con i loro volteggi acrobatici sui tessuti. Seguirà spettacolo di magia del mago Fiollo.