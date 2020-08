Furto notturno in spiaggia: si nascondono tra gli ombrelloni, ma vengono arrestati

Cronaca

Riccione

| 14:24 - 16 Agosto 2020

Arresto sulla spiaggia (foto di repertorio).

Nella notte tra ieri e oggi (15-16 agosto) i Carabinieri di Riccione hanno arrestato due tunisini pregiudicati, di 32 e 28 anni, per il furto di una borsa a danno di una turista. La donna era in spiaggia, all'altezza del bagno 123, quando i due "topi di ombrellone" hanno approfittato dell'oscurità per portarle via la borsa, contenente denaro e uno smartphone. I Carabinieri, che stavano pattugliando la zona, sono stati avvicinati dalla vittima del furto e sono riusciti in poco tempo a rintracciare i malviventi, che si erano nascosti tra gli ombrelloni. La refurtiva è stata interamente recuperata.