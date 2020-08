Turismo al tempo del Covid: le telecamere di Rai 1 raccontano i percorsi agro-turistici

Attualità

Rimini

| 13:26 - 16 Agosto 2020

I conduttori di Unomattina Estate, Alessandro Baracchini e Barbara Capponi.

Innovare per reagire all'emergenza sanitaria da Covid-19 e offrire un'accoglienza turistica di qualità e in sicurezza che integra riviera e collina, mare, natura e ospitalità contadina. Gli innovativi percorsi turistici della riviera romagnola, in particolare di quella riminese, sono al centro della diretta in programma domani, lunedì 17 agosto, dalle ore 7.30, all'interno del programma di Rai Uno, “Unomattina estate".



L'inviata del TG1, Patrizia Angelini, in diretta da Riccione con il Presidente Nazionale degli agriturismi Coldiretti-Terranostra Diego Scaramuzza e Alessandro Lepri, dell'Osservatorio Turismo dell'Emilia-Romagna, andrà alla scoperta del territorio e dei nuovi trend turistici che vedono la spiaggia ancora come una delle mete più gettonate, mentre anche nel Riminese cresce l'appeal della collina, dei suoi piccoli borghi e degli agriturismi che grazie a strutture familiari, situate in zone isolate e con ampi spazi all’aperto da sfruttare per innovative "cene in vigna", come quelle proposte dal Podere Bianchi di Coriano, sono i luoghi dove ad oggi, è più facile garantire il rispetto delle misure di sicurezza.