Pennabilli: incontro con il giornalista Luigi Irdi, autore del libro Operazione Athena

Eventi

Pennabilli

| 13:21 - 16 Agosto 2020

Immagine della copertina del libro Operazione Athena.



Lunedì 17 agosto alle ore 18:00 presso l’Orto dei frutti dimenticati il giornalista Luigi Irdi presenta il suo libro Operazione Athena edito da "Nutrimenti". Irdi è romano e ha sessantasette anni. Ne ha passati quarantacinque nei giornali (Corriere della Sera, L’Europeo, National Geographic Magazine, Il Venerdì di Repubblica) e ha scritto romanzi, poesie e canzonette. Operazione Athena è il suo esordio nella crime fiction. Ad accompagnarlo nella presentazione il dott. Stefano Celli, Sostituto Procuratore della Repubblica di Rimini.



Il romanzo è ambientato nella sonnacchiosa cittadina portuale di Torre Piccola, turbata dalla morte di un saldatore nel cantiere Ostro, dove è in costruzione una grande nave da crociera, la Athena Museàl. Sara Malerba, pubblico ministero di turno alla Procura della Repubblica, potrebbe archiviare il caso come un infausto incidente sul lavoro ma qualche dettaglio la lascia perplessa. Una fotografia, un testimone reticente, uno strano monile e un quadro dipinto da Carlo Levi nel suo esilio di Matera, portano Sara Malerba e il maresciallo dei carabinieri Elvio Berardi a indagare lungo un percorso di equivoci e depistaggi. Inguaribile cinefila, capace di intuizioni improvvise solo apparentemente bizzarre, donna di polso ma anche emotiva e dal passato tutto da scoprire, Sara si trova a confrontarsi con gli interessi della società armatrice della Athena Museàl, i suoi segreti, con le chiacchiere di Torre Piccola e le ingerenze dei superiori. Solo la sua testardaggine e la fortuna di incrociare indizi e testimoni lungo il cammino la porteranno a trovare il filo giusto da tirare, per scoprire come è morto il giovane operaio navale che amava Picasso e i Macchiaioli.