Calcio RSM: la Nike per le maglie de La Fiorita. Giovedì sera l'Europa League

| 12:47 - 16 Agosto 2020

La nuova maglia de La Fiorita targata Nike.

Mancano pochi giorni alla nona partecipazione europea de La Fiorita. Dopo le due giornate di riposte concesse dal tecnico Nicola Berardi, la squadra tornerà al lavoro domani sera, a Montegiardino, mentre martedì svolgerà l'ultimo allenamento prima della partenza a Riccione.

La sfida valida per il turno preliminare di Europa League, contro il Coleraine, si giocherà giovedì sera al The Showgrounds, dove la formazione nordirlandese gioca le sue sfide casalinghe, con fischio d'inizio alle 20:30 dell'orario locale.

La partenza per l'Irlanda del Nord è fissata per mercoledì mattina dall'aeroporto Fellini di Rimini, con volo charter diretto a Belfast. Seguirà il trasferimento a Limavady, località distante più di 20 minuti da Coleraine dove la squadra alloggerà durante la sua permanenza di Irlanda del Nord.

La sfida di giovedì, così come la rifinitura di mercoledì, sarà a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli di sicurezza previsti per il contrasto all'epidemia da Covid-19.



NIKE SPONSOR TECNICO. A partire dal preliminare di UEFA Europa League 2020/2021 il fornitore tecnico ufficiale de La Fiorita 1967 sarà Nike.

La più celebre azienda al mondo di abbigliamento sportivo ha raggiunto un accordo con La Fiorita a cui fornirà le divise da gioco, rappresentanza e allenamento.

La prima maglia scelta da Nike per i gialloblù rispecchia la tradizione, blu con rifiniture gialle in linea con la storia del club. La seconda maglia, ancora una volta, sarà invece fortemente innovativa nei colori ma assolutamente tradizionale nel design che torna al colletto in stile polo. L'accordo è stato possibile grazie alla partnership con il Top Account Nike per l'Italia Linea Oro Sport.



Roberto Bollini, Presidente de La Fiorita 1967: "Siamo felici di poter inaugurare la partnership con Nike in una vetrina prestigiosa come l'Europa League. Già da alcuni anni la dirigenza de La Fiorita è impegnata a fare crescere la squadra sotto ogni punto di vista, compresi i dettagli. Poter vestire un marchio prestigioso come Nike, con due maglie bellissime che avrete modo di vedere nei prossimi giorni, è motivo di grande soddisfazione. Faremo di tutto per inaugurare questa nuova collaborazione con un buon risultato in Europa League, pur consapevoli del fatto che sarà tutt'altro che semplice".