A Morciano l'omaggio a De André con la band Artenovecento

Eventi

Morciano di Romagna

| 12:45 - 16 Agosto 2020

Artenovecento.



Dopo il difficile periodo di lockdown e una lenta ripartenza, si torna a una “quasi-normalità” anche con la vita musicale. E gli Artenovecento tornano nel Riminese, per la precisione a Morciano di Romagna, ospiti della rassegna di spettacoli Morciano Estate Aperta 2020, organizzata da Morciano Eventi e dal Comune.



Il gruppo romagnolo, che ormai da 18 anni propone un emozionante ed emozionato omaggio alle canzoni, alla poesia, alla vita di Fabrizio De André, si esibirà infatti mercoledì 19 agosto dalle 21.15 in via Colombari, nello spazio dedicato alla rassegna morcianese. Inizialmente il concerto era in programma per sabato 8 agosto, ma per motivi di salute è stato rinviato al 19.



Come sempre, protagoniste saranno le più belle canzoni di Faber. E non solo: «visto che proprio in questo 2020 ricorrono i cinquant’anni dalla pubblicazione dell’album La buona novella», fanno sapere i componenti del gruppo, «abbiamo pensato di omaggiare quel capolavoro senza tempo con una selezione di brani proprio tratti dal disco».



Il gruppo per l’occasione si esibirà in quartetto: sul palco Matteo Peraccini (voce), Emiliano Ceredi (chitarre), Gioele Sindona (violino e voce), Jader Nonni (batteria e percussioni).

L’ingresso è gratuito, posti limitati.