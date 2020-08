FOTO Aquafan di Riccione: Rudy Zerbi, ospiti a sorpresa e in piscina spunta una sirena

Attualità

Riccione

| 12:05 - 16 Agosto 2020

Ospite d’onore Rudy Zerbi.

Centinaia di persone provenienti da tutta Italia hanno scelto Aquafan come tappa per la vigilia e il giorno di Ferragosto. In tantissimi hanno scelto il parco acquatico che si riconferma ancora una volta il più famoso d’Italia per brindare al Capodanno dell’estate.



Il 15 agosto tutto è iniziato con l’apparizione di una bionda sirena in Piscina Onde, che ha ammaliato tutto il pubblico, per poi scomparire fluttuando via tra le onde.



Proprio in Piscina Onde la festa è stata tutta da ricordare con dirette tv, balletti Tik Tok e selfie sui social. Ospite d’onore è stato Rudy Zerbi: proprio il conduttore tv e produttore discografico, insieme al frontman di Aquafan, Franky, ha scaldato il pubblico per la Maxi Onda pomeridiana, l’appuntamento più adrenalinico del parco.



Tante le sorprese, con il nuovo format della stagione 2020 Aquafan, ‘Party Virtuale PV Summer’ e il Maxi Tik Tok collettivo. Sul palcoscenico tra il 14 e il 15 agosto sono saliti gli amici Adam Clay e il corteggiatore Alessio Campoli, Matteo Botteghi e il violinista ‘dance’ Andrea Casta.



Mentre tra il pubblico Rudy Zerbi ha scelto i primi ‘Aquafantastici’ che avranno l’onore, a inizio stagione 2021, di provare per primi assoluti il nuovo scivolo di Aquafan, il più grande nella storia del parco. La selezione dei fortunati andrà avanti fino a fine agosto.