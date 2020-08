Viserba: premio a sorpresa per Elisa, da 50 anni turista sulla nostra spiaggia

Attualità

Rimini

| 10:56 - 16 Agosto 2020

Foto Claudio Cit.

Un Ferragosto davvero speciale per una turista bergamasa: sul palco di piazza Pascoli, nel centro di Viserba appena rimesso a nuovo, il presidente del Comitato Turistico Paolo Morolli, insieme a Paola Venturini dell’albergo Villa Sally, ha premiato a sorpresa con una targa Elisa Facchinetti, «grati per il suo amore e la sua fedeltà alla Riviera Romagnola». Da 50 anni, infatti, Elisa è una affezionatissima frequentatrice delle spiagge riminesi, prima con i genitori e i fratelli, poi con le figlie, e anche nipoti e pronipoti. «Romagnoli e bergamaschi sono simili perché tutti gran lavoratori – ha detto emozionantissima –. E la Romagna è nel mio cuore, sono davvero commossa. Siete un popolo meraviglioso, accogliente, genuino, viva i romagnoli!». Un simbolico ricongiungimento tra una città colpita molto duramente dal Covid e la riviera romagnola che da sempre – e anche in quest’anno così difficile – accoglie con gioia e a braccia aperte tantissimi turisti bergamaschi e lombardi.