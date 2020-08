Villanova Tigers, le parole del neo acquisto Massaria: "Tifo caldo, pronto a dare il 110 per cento"

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 10:50 - 16 Agosto 2020

Giacomo Massaria in maglia Santarcangiolese (foto Alfio Sgroi).

Il roster dei Tigers è ormai completo. Tra i nuovi acquisti c'è Giacomo Massaria, 22 anni, 2 metri per circa 100 kg. Dopo la trafila nelle giovanili del Santarcangelo, ha giocato giovanissimo in serie B. Alcuni problemi fisici ne hanno interrotto la maturazione, ma Giacomo ora è pronto a mettersi totalmente a disposizione della squadra. Si tuffa letteralmente su tutti palloni, predilige il gioco interno e le ricezioni tagliando verso canestro, e ama fare le sportellate in area.



Ciao Giacomo, che effetto fa la canotta biancoverde?

“Mi è piaciuto subito il progetto, conosco la dirigenza e l’allenatore, non ho esitato a cogliere questa occasione”.



Hai esordito giovanissimo in B, poi…

“Ho avuto la grossa opportunità di essere nel roster della serie B a Santarcangelo, è stato un anno in cui ho imparato molto dovendo confrontarmi con ragazzi con tanta esperienza in più di me ma sono riuscito a togliermi anche piccole soddisfazioni.

Purtroppo un successivo problema di salute mi ha tenuto ai box quasi 2 anni.

Tornare a giocare non è stato semplice a causa della condizione fisica, dopo tutto il periodo fuori dal campo, si sono susseguiti una serie di infortuni ma ora sto bene, benissimo”.



Obiettivi in stagione?

“Non voglio sbilanciarmi. Assicuro però un contributo del 110% per questa squadra e per i tifosi. Sono venuto a vedere alcune partite nelle stagioni passate ed il tifo dei supporter Tigers è sempre stato molto caldo: questo aspetto mi piace tantissimo. A tutti do' appuntamento, a presto, all’Arena delle Tigri”.



Ufficio stampa Villanova Tigers