Misano: due giovani accoltellati in discoteca al culmine di una lite

| 09:20 - 16 Agosto 2020

Due giovani feriti da coltellate al culmine di una lite avvenuta in una discoteca di Misano Adriatico. I fatti sono avvenuti nella prima mattinata di oggi (domenica 16 agosto). Sul posto, oltre al personale del 118, sono intervenuti i carabinieri di Riccione, che hanno avviato le attività di indagine. Dei due feriti, uno è in condizioni più serie, ma non in pericolo di vita, ed è stato trasportato all'ospedale Infermi; l'altro è all'ospedale Ceccarini. I feriti facevano parte di due gruppi di ragazzi italiani, protagonisti della lite avvenuta vicino al bagno della discoteca. Nel culmine è stato estratto un coltello e sono partiti i colpi che hanno portato al duplice ferimento.