Gran finale per San Marino Goodbye che celebra Secondo Casadei

Attualità

Repubblica San Marino

| 07:53 - 16 Agosto 2020

Secondo Casadei.

Ospiti d’eccezione dal panorama musicale romagnolo per la serata finale di San Marino Goodbye nel centro storico di San Marino, questa sera (domenica 16 agosto). Si parte alle 18.00 con un ricco programma che vede protagonisti, sul palco di Campo Bruno Reffi, nomi illustri del mondo folk: Roberta Cappelletti, Patrizia Ceccarelli, David Pacini, Luca Bergamini, Davide Salvi, Claudio Nanni ed Edmondo Comandini, accompagnati dall’orchestra “La Nuova Romagna Folk”.



Durante la serata, intorno alle 21.00, il giornalista Roberto Chiesa si intratterrà con Riccarda Casadei, figlia del Maestro Secondo Casadei, per ripercorrere insieme a lei la lunga carriera del padre. Sarà l'occasione per celebrare i 60 anni da San Marino Goodbye e dall'EP Souvenir da San Marino, colonna sonora delle estati sammarinesi e ormai patrimonio del nostro territorio. Interverranno anche Renzo e Luana, storiche voci dell'Orchestra Casadei.

L’ingresso agli spettacoli è gratuito e non occorre prenotazione. L'evento sarà gestito in conformità alle norme di tutela sanitaria, garantendo a tutti la massima sicurezza.

L’iniziativa è promossa dalla Segreteria di Stato per il Turismo, con la collaborazione dell’Ufficio del Turismo in sinergia con la San Marino Concert Band.