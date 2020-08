Cronaca

| 14:04 - 15 Agosto 2020

Il trattore del 71enne deceduto.

Tragedia nella giornata di ferragosto a Cerasolo di Coriano. Questa mattina un 70enne, mentre lavorava con il trattore in un campo, è deceduto per una fatalità: da una prima ricostruzione il trattore si è ribaltato, dopo essere finito in un fossetto, e l'anziano è rimasto schiacciato. E' stato il fratello, allarmato dal fatto che il 71enne non rispondesse al telefono, a trovare il corpo senza vita. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i Carabinieri e i Vigili del Fuoco.