Controlli della Movida, a Misano scoperto e arrestato uno spacciatore

Cronaca

Misano Adriatico

| 13:57 - 15 Agosto 2020

Foto di repertorio.

Nella scorsa notte (trai l 14 e il 15 agosto) i Carabinieri di Misano hanno arrestato un 26enne di Milano. Il giovane è stato notato nei pressi di una discoteca della città: sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di 12 grammi tra cocaina, Mdma e Ketamina, oltre a 100 euro, somma ritenuta il provento di spaccio. Sempre i Carabinieri di Misano hanno sorpreso un 19enne di Prato: quest'ultimo, colto in possesso di una piccola quantità di droga, ha reagito, cercando di colpire con calci e pugni i Militari. E' stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.