FOTO Mahmood e i fuochi d'artificio, le emozioni della vigilia di Ferragosto a Riccione

Attualità

Riccione

| 11:35 - 15 Agosto 2020

Le immagini più belle della vigilia di Ferragosto a Riccione.

Venerdì 14 agosto sono stati due gli eventi principali che hanno animato la città di Riccione. Sul palco di Deejay on stage è salito uno dei protagonisti della scena musicale italiana, Mahmood. A Villa Franceschi invece si è tenuta la presentazione di "Quasi un paradiso. Viaggio in Romagna, la terra del pensiero simpatico", di Davide Rondoni. Con l'autore, l'assessore ai Servizi Educativi Alessandra Battarra, l'assessore al Turismo Stefano Caldari, in dialogo con Beatrice Buscaroli, storica dell'arte e giornalista. Al termine dell'incontro è stata presentata "Favole", la mostra dedicata a un'ampia selezione delle opere più significative di Enzo Bellini. Infine l'emozionante momento dei fuochi d'artificio, che da tre diverse postazioni ieri sera hanno illuminato la Perla Verde.