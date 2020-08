Strappa una catenina d'oro durante i balli in un locale di Riccione: arrestato ladro seriale

Cronaca

Riccione

| 11:04 - 15 Agosto 2020

Foto di repertorio.

Ieri (venerdì 14 agosto) un 21enne residente nel genovese è stato arrestato, per l'ipotesi di reato di furto con strappo, dalla Polizia. Il giovane ha strappato una collanina d'oro dal collo di un 19enne, turista di Livorno, durante i balli in un locale di Riccione, in via D'Annunzio. Il 19enne ha cercato di opporsi, finendo per ferirsi al collo, in quanto il giovane malvivente non ha esitato a tirare con forza per strappare la collanina. Quest'ultimo non era nuovo a questo tipi di furti: già a febbraio era stato arrestato per fatti analoghi in Veneto, a Rovereto.