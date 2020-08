Calcio 1a Categoria: Perticara, ecco il centravanti. Firma Alessandro Di FIlippo

Sport

Perticara

| 09:27 - 15 Agosto 2020

Alessandro DI Filippo con la maglia del Novafeltria.

Il Perticara occupa la casella del numero 9, con un giocatore di categoria superiore: Alessandro Di Filippo, attaccante classe 1996 che per la prima volta giocherà un campionato di Prima Categoria. Una scelta motivata da necessità lavorative, ma anche dalla voglia di ripartire da protagonista in una piazza calorosa. Cresciuto nel vivaio della Junior Valmarecchia, a 9 anni Di Filippo è entrato nel settore giovanile del Cesena. Ha completato la trafila nel San Marino (all'epoca tra i professionisti), per poi militare in Eccellenza con Savignanese e Bellaria. A Cattolica ha vinto il campionato di Promozione, infine le ultime due esperienze, con il Murata nel campionato sammarinese e con la maglia del Novafeltria in Promozione.



Di Filippo è il quinto acquisto dopo il difensore Davide Celli, il trequartista attaccante Stefano Polidori, l'esterno Matteo Rossi, il terzino destro Dario Barocci.