Rimini

| 18:00 - 14 Agosto 2020

Foto del lettore.

Nuova segnalazione per parcheggi selvaggi a Rimini. Un nostro lettore indignato scrive: "Vi mando questa foto di stamattina, sul lungomare fronte bagnino 21-23. Quattro macchine parcheggiate in parco pubblico, sotto gli occhi di tutti i passanti, in 50 anni mai vista tanta ignoranza". E aggiunge: "Non vi mando le foto delle 19 auto parcheggiate sotto gli alberi alka fine della pista ciclabile raggio verde in piazzale Kennedy, dato che di foto ne avete fin troppe".