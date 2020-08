VIDEO Investita sulle strisce in pieno centro a Rimini da una moto di grossa cilindrata

Cronaca

Rimini

| 17:44 - 14 Agosto 2020

Incidente stradale oggi (venerdì 14 agosto) a Rimini, in via Circonvallazione Meridionale, all'altezza del civico 9. Poco prima delle 15 una novantenne, dopo essere scesa da un'auto, mentre si apprestava ad attraversare la strada in direzione monte-mare, è stata investita in pieno da una moto di grossa cilindrata che sopraggiungeva in quel momento e non ha avuto modo di evitarla. Sul posto, oltre alla Polizia Municipale per i rilievi, il personale del 118 che ha disposto il ricovero della donna ferita, al Bufalini di Cesena, in elisoccorso. Prima era stata portata all'ospedale Infermi. Illeso il motociclista.