Referendum costituzionale, dal 22 agosto  il ritiro delle tessere degli elettori di Santarcangelo

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 15:42 - 14 Agosto 2020

In vista del referendum costituzionale di domenica 20 e lunedì 21 settembre, a partire dal 22 agosto l’ufficio elettorale di Santarcangelo di Romagna è aperto tutti i sabati dalle 9 alle 12 per il ritiro delle tessere elettorali. I neo-maggiorenni che devono ritirare la tessera per la prima volta e i cittadini che hanno esaurito gli spazi disponibili possono quindi recarsi in Municipio nella giornata di sabato per il ritiro della nuova tessera (non occorre fissare un appuntamento). Le tessere verranno distribuite presso l’Ufficio elettorale posto al piano terra, lato scala A.



Si ricorda inoltre che entro il 17 agosto è possibile richiedere l’assegnazione di uno spazio di affissione per la propaganda referendaria (il modulo è disponibile sul sito del Comune), mentre chiunque è interessato a candidarsi come scrutatore elettorale – ed è già iscritto all’albo degli scrutatori di seggio – può dichiarare la propria disponibilità direttamente online entro il 24 agosto.



Ulteriori informazioni sono disponibili nella sezione dedicata al referendum costituzionale di settembre, dove sono disponibili anche gli orari degli ambulatori per il ritiro delle attestazioni mediche e dei certificati di accompagnamento relativi al voto delle persone non deambulanti o che necessitano di voto assistito o a domicilio.