Meteo di ferragosto: sereno su costa e pianura, qualche nuvola nell'entroterra

Attualità

Rimini

| 14:48 - 14 Agosto 2020

Foto di Romagna Paddle Surf da Bellaria-Igea Marina.

Previsioni fine settimana a Rimini e provincia

a cura di www.centrometeoemiliaromagna.com Emissione del 14/08/2020 ore 14:40sereno al mattino, poco nuvoloso nel pomeriggio, con maggiori addensamenti a ridosso dei monti. Sereno o velato la sera.pressochè assenti, eccetto per qualche rovescio in sviluppo nelle ore tardo pomeridiane in Appennino.minime comprese tra +19° e +24°, massime comprese tra +29° e +34°.deboli e variabili.poco mosso.alta.: sereno per tutta la giornata su pianura e costa, qualche nube innocua nel pomeriggio su alta collina e Appennino.assenti, salvo deboli rovesci pomeridiani sui rilievi a confine con le Marche.minime comprese tra +18° e +23°, massime comprese tra +27° e +32°.deboli da Est.pressochè calmo.molto alta. Stato del cielo: sereno al mattino, poco nuvoloso nel pomeriggio, in prevalenza sereno la sera.assenti al mattino. Isolati rovesci in formazione nel corso del pomeriggio a ridosso delle zone interne. Serata stabile ovunque.minime comprese tra +18° e +23°, massime comprese tra +27° e +32°.deboli dai quadranti orientali.poco mosso.alta.nei giorni successivi infiltrazioni di aria più umida da Ovest favoriscono un graduale peggioramento delle condizioni meteo. Lunedì 17 Agosto già possibili rovesci e temporali pomeridiani su rilievi e collina, mentre fra Martedì 18 e Mercoledì 19 la pioggia potrebbe tornare anche su pianure e costa. Temperature in lieve calo.