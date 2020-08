Rimini: la storica maestra delle elementari Paolina Miotto compie 100 anni

Attualità

Rimini

| 13:54 - 14 Agosto 2020

Paolina Miotto, nuova centenaria di Rimini.

Dopo i festeggiamenti per il suo centenario, avvenuto mercoledì, nonna Paolina ha fatto fare una telefonata per manifestare la sua gratitudine al Comune di Rimini per l'omaggio floreale ricevuto durante la festa con i suoi familiari.

Paolina Miotto e' nata il 12 agosto del 1920, in provincia di Udine, da cui è emigrata nel 1945, appena finita la guerra. Arrivata a Rimini nel 1960, dopo un primo trasferimento a Morciano di Romagna per seguire il marito Giovanni, maresciallo dell'aviazione, Paolina ha fatto la maestra elementare per ben 42 anni, insegnando presso le scuole Lambruschini e Toti. Un'esperienza che ha lasciato il segno, tanto che è ancora ricordata con piacere dai suoi tanti studenti. Nel 2017 infatti, gli alunni della classe '1A', 1966/67, le dedicarono un affettuoso ringraziamento pubblico.