Cattolica: sabato 22 agosto torna la veleggiata delle imbarcazioni storiche

Sport

Cattolica

| 13:43 - 14 Agosto 2020

Scorcio del porto di Cattolica.

Il Comune di Cattolica, nelle vesti del Museo della Regina organizza anche quest'anno la tradizionale veleggiata delle imbarcazioni storiche. Lo farà di concerto con l'associazione "Mariegola delle Romagne", che riunisce i porti della costa romagnola le cui barche da lavoro e da pesca erano caratterizzate dalle vele al terzo,



Durante la mattina di sabato 22 agosto giungerà al porto-canale di Cattolica una flottiglia di imbarcazioni storiche provenienti da Cesenatico, Cervia, Bellaria e Rimini. La flotta sarà capitanata dalla lancia Marzia di Cattolica, a cui si uniranno alcune delle barche di minore stazza recuperate con competenza e passione dall'Associazione delle Vele d'Epoca di Gabicce.



Quest'anno, in concomitanza con il Raduno delle vele al terzo, si svolgerà anche una nuotata di econuotatori che si tufferanno dalle imbarcazioni storiche e che , da Cattolica, nuoteranno per 7 km fino alla spiaggia di Fiorenzuola di Focara, facendo da testimonial alla manifestazione "La Natura del Mare" organizzata dall'APS Basta Plastica in Mare in collaborazione con il Comune di Cattolica.