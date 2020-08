Letture animate, film e burattini allo Sferisterio di Santarcangelo

Eventi

Santarcangelo di Romagna

| 13:32 - 14 Agosto 2020

Letture animate di Favole d’agosto, road movie di Gabriele Salvadores e lo spettacolo di burattini sono i prossimi eventi del calendario estivo “Santarcangelo, respira la bellezza” in programma allo Sferisterio. Con “Arriva la storiatrice”, lunedì 17 agosto alle 21 prende avvio “Favole d’agosto”, la tradizionale rassegna estiva per bambini organizzata dalla biblioteca Baldini con la partecipazione di associazione Aidoru, Elisa Mazzoli e le lettrici volontarie del gruppo Reciproci Racconti.



L’appuntamento successivo è in programma per lunedì 24 agosto, sempre alle 21, con due letture a cura di Aidoru: “Zio Lupo” (da Fiabe Italiane di Italo Calvino) e “Madama Cirimbriscola” (da La strada delle meraviglie di Antonio Baldini).



La partecipazione alle letture è a offerta libera, ma è consigliata la prenotazione al numero 0541/356.299 o all’indirizzo biblioteca@comune.santarcangelo.rn.it.



“Con tutto il mio folle amore” di Gabriele Salvatores è invece la proposta cinematografica di questa settimana: martedì 18 agosto alle 21.30. Claudio Santamaria, Valeria Golino e Diego Abatantuono saranno tra i protagonisti del road movie che racconta, insieme al viaggio del corpo, anche quello dell’anima. È possibile prenotare i biglietti inviando una mail a prenotazioni.supercinema@gmail.com, oppure acquistarli direttamente online.



Mercoledì 19 agosto alle 21.15 la compagnia Vladimiro Strinati chiude il festival di burattini con lo spettacolo “Futbol”. Per assistere all’evento è obbligatoria la prenotazione al numero 334 6628192.