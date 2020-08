Arena Lido a ritmo di jazz: sulle sponde della Darsena riminese la musica dei Jazz Inc

Eventi

Rimini

| 13:28 - 14 Agosto 2020

Il Jazz Inc. con Fabrizio Bosso.

Torna il grande jazz all’Arena Lido grazie al palinsesto di "E la chiamano Rimini," il progetto di arene e palcoscenici diffusi che anima l’estate della città. Appuntamento lunedì 17 agosto con alcuni protagonisti del panorama jazz internazionale: sul palcoscenico dell’Arena alla Darsena saliranno infatti i Jazz Inc. Quartet, formazione affiatata formata da Alessandro Fariselli (sassofono), Alessandro Altarocca (pianoforte), Fabio Nobile (batteria), Stefano Senni (contrabbasso). Musicisti di talento che per l’occasione saranno accompagnati da un solista d’eccezione conosciuto al grande pubblico, Fabrizio Bosso. Quello tra i Jazz Inc. Quartet e il trombettista è un sodalizio che va avanti da circa un decennio e che li ha visti protagonisti in moltissime e applaudite performance.



Versatile e dal linguaggio moderno, l’eclettico ensemble italiano spazia dal jazz al soul-jazz al funk. Il loro sound prende spunto dal jazz degli anni Sessanta - in particolare dal soul jazz - ma è sensibile anche alle sonorità più moderne. Insieme o singolarmente, i Jazz Inc. hanno collaborato con artisti internazionali come Mario Biondi, Paolo Fresu, Gegè Telesforo, Flavio Boltro, Tullio De Piscopo, Karima e altri grandi protagonisti del Jazz.



Inizio ore 21.30, ingresso 15 euro. Prevendite online.