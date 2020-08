Cronaca

Riccione

| 13:04 - 14 Agosto 2020

Carabinieri impegnati nei controlli a Riccione.

Momenti di concitazione oggi (venerdì 14 agosto) a causa del comportamento di un 26enne napoletano, che girava per bar e per gli stabilimenti balneari 114 e 115, abbassandosi i propri pantaloncini e mostrando i genitali. I Carabinieri lo hanno rintracciato, a seguito delle numerose chiamate al 112, e lo hanno identificato. Risulta ora indagato per atti osceni in luogo pubblico. Inoltre nei confronti del denunciato è partita la procedura per sottoporlo al foglio di via obbligatorio.