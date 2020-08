Novafeltria: a ottobre riaprirà il Caffè Pascucci shop, completamente rinnovato

Attualità

Novafeltria

| 07:34 - 15 Agosto 2020

Il Caffè Pascucci Shop di Novafeltria riaprirà dopo un importante restyling. Una giovane imprenditrice di Novafeltria, 24 anni, lo ha preso in gestione. In questo periodo di post lockdown, dove le attività commerciali dell'entroterra stanno pagando un caro prezzo alla crisi, specie nel settore bar e ristorazione, una notizia che può essere di incoraggiamento, non solo per il Comune di Novafeltria, ma tutta l'Alta Valmarecchia. L'apertura è prevista per i primi di ottobre e sarà un locale completamente rinnovato nel nome e nel layout. La nuova gestrice affiancherà alla caffetteria una produzione di pasticceria artigianale. Si avvalerà di uno staff giovane, e nel locale saranno organizzati aperitivi e serate a intrattenimento musicale.