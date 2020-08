Ferragosto e solidarietà sotto le stelle a San Patrignano

Eventi

Coriano

| 12:16 - 14 Agosto 2020

Veduta di San Patrignano.

Tanta voglia di divertirsi in modo sano e all’aria aperta. San Patrignano festeggia questa sera il Ferragosto con il tradizionale appuntamento nel grande campo gara e un programma per grandi piccoli con picnic, giochi, musica e balli.



Tutte le rinunce fatte fino ad oggi a causa delle restrizioni imposte dal Covid-19 non hanno tolto la voglia di divertirsi ai 1200 ragazzi e ragazze della comunità e questa serata sarà per San Patrignano la prima reale occasione di ritrovarsi tutti insieme pur restando in osservanza delle norme sanitarie vigenti anti-Covid. Con l’aiuto dei tanti partner che hanno risposto all’appello per fare la spesa, la cucina di San Patrignano offrirà un menù di prelibatezze da gustare sotto le stelle.



Come ogni anno accade, le tante anime della Comunità si sono impegnate, attingendo alle proprie capacità, nell’organizzazione di una festa capace di coinvolgere adulti e bambini. C’è chi si è preoccupato degli allestimenti, chi dell’intrattenimento e chi delle video story. Lo spazio scelto per l’evento, ovviamente all’aperto, è quello del campo gara in erba. Una distesa verde, vasta e curata dove dalle 19.30 si ritroveranno i bambini per giocare.



Alle 20.00, invece, comincerà la festa dei ragazzi ospiti della Comunità di recupero. Si parte con la cena o meglio con un picnic. Nei kit che saranno distribuiti verrà proposto un menù a base di cous cous vegetariano, hamburger di pollo, gelati e anguria accompagnati da bibite. E per finire tanta musica con il dj set e balli sotto le stelle.