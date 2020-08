Tabacco per narghilè non regolare e altre irregolarità: multa salata per un bar di Bellaria

Cronaca

11:34 - 14 Agosto 2020

Multa per un bar di Bellaria Igea Marina, tante le irregolarità riscontrate dalla Polizia di Rimini. Il locale controllato giovedì sera e che si trova in via Perugia, tra i clienti aveva anche diversi pregiudicati. Sequestrate 15 confezioni di Melassa con tabacco, utilizzata per i narghilè presenti sul tavolo a disposizione della clientela. Non avevano marchi, sigilli e traduzione in italiano del contenuto. Il titolare della licenza è stato sanzionato perché nel locale non c'erano né l'alcool test né l'estintore. Inoltre veniva trasmessa musica nella parte esterna, senza alcuna autorizzazione.

L'aria interna del locale era satura di fumo, nonostante il divieto.

La merce sequestrata è stata presa in carico dalla Finanza di Rimini che ha multato il titolare per 2.383,35 euro. Il quantitativo di Melassa sarà consegnato all'Agenzia delle dogane e Monopoli di Bologna.