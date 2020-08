Rimini, vuole vendere droga ai poliziotti, arrestato spacciatore 39enne

Cronaca

Rimini

| 11:24 - 14 Agosto 2020

Busta di marijuana (foto di repertorio).

Tenta di vendere marijuana agli agenti di Polizia Locale: arrestato senegalese 39enne. E' successo giovedì pomeriggio al Parco Murri a Rimini. Gli agenti sono stati avvicinati dall'uomo che, per 20 euro, era disposto a vedere lo stupefacente. I poliziotti si sono qualificati e lo hanno perquisito. Nel marsupio aveva un altro involucro con 3 grammi di marijuana. Il ragazzo che era in compagnia del 39enne è scappato. Sul posto è intervenuta una volante della Polizia di Stato che ha preso in carico lo spacciatore. E' risultato che il 39enne aveva già dei precedenti per reati di spaccio e contro il patrimonio. Verrà processato per direttissima.