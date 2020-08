Calcio Eccellenza: due giovani acquisti per la Fya. Arrivano Tamagnini e Maggioli

Sport

Riccione

| 11:09 - 14 Agosto 2020

A sinistra Maggioli e Tamburini.

Doppio colpo della Fya Riccione che ingaggia i difensori Piero Tamagnini (1999) e Manuel Maggioli (2000), entrambi in svincolo dal Cattolica-San Marino.



Tamagnini, il pendolino dell’Eccellenza, dopo essere stato protagonista di una grande stagione con la Fya Riccione, rinnova con i biancazzurri convinto di poter bissare il bel campionato dello scorso anno, per continuare così anche la sua crescita personale. Un giocatore preziosissimo nello scacchiere di Lorenzi per la sua grande duttilità, qualità e forza fisica.



Si tratta di un gradito ritorno quello di Manuel Maggioli, già nelle giovanili riccionesi, un bel colpo di mercato determinante per rinforzare la difesa orchestrata da capitan De Luigi. Maggioli, già lo scorso anno vicino alla Fya Riccione, è un centrale difensivo con buona tecnica e visione di gioco ed ha scelto la Fya Riccione con grande entusiasmo, sapendo di aver scelto una società che da sempre crede nelle sue potenzialità e qualità. Maggioli, lo scorso anno in serie D con il Cattolica e prima ancora a Rimini e protagonista nella nazionale di serie D, sarà un’opzione tattica difensiva in più per i riccionesi che incominceranno la preparazione il 26 agosto.