Rimini Calcio: difesa fatta con Gigli, Guarino e il ritorno di Scotti

| 10:47 - 14 Agosto 2020

Francesco Scotti, al ritorno in biancorosso (nella gallery le foto di rito per Gigli, Simoncelli, Lombardi, Rivi e Diop).

di Riccardo Giannini



Il nuovo Rimini prende forma. Dopo Pupeschi, ecco gli altri due titolari per la difesa a tre di mister Mastronicola: il 29enne Abel Gigli, cresciuto nel vivaio del Parma (tramite la società ducale fece anche due esperienze nel campionato sloveno con il Nova Gorica e il Maribor), lo scorso anno in D alla Caratese; l'under classe 2001 Oscar Guarino, mancino prelevato dal Cattolica Sm, che occuperà la casella di sinistra del reparto difensivo. Tra i pali torna Francesco Scotti, che ha rescisso il contratto con il S.Nicolò Notaresco. Non è l'unico ritorno: hanno firmato per il Rimini anche Luca Valeriani, impiegabile sia come centrocampista, che come difensore, e l'esterno Daniele Simoncelli. Ha militato nelle giovanili del Rimini, prima di passare al San Marino, l'attaccante classe 1994 Luca Rivi, primo acquisto per il reparto offensivo assieme all'under, classe 1999, Makhtar Diop, ex Sammaurese. Nel reparto sono attesi altri tre innesti (due over e un under). Per il centrocampo il primo under è Lorenzo Lombardi, classe 2000, cresciuto nel vivaio del Rimini, lo scorso anno alla Sammaurese. Verosimilmente dovrebbero essere impiegati altri due under (un centrale, in ascesa Pari della Berretti, e un esterno sinistro), con un centrocampista centrale over di esperienza e di valore, chiamato a guidare il reparto.