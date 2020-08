Attualità

Rimini

| 07:49 - 14 Agosto 2020

Le immagini della sporcizia nella zona del porto canale.

Sporcizia ed immondizia ai lati del porto canale di Rimini. La segnalazione arriva da un nostro lettore "Tra la banchina ed il muro c' è questo acquitrino di acqua putrida pieno di immondizia che si riempie con la pioggia e in casi eccezionali con le maree. Basterebbe riempirlo con della ghiaia. È anche pericoloso. Non c'è un bidone dell'immondizia dal ponte di Tiberio fino al mare." scrive il nostro lettore.









