Tanta musica all’aperto, cultura, enogastronomia e gite fuori porta: ecco cosa fare nel week-end di Ferragosto

Eventi

Rimini

| 07:27 - 14 Agosto 2020

Ferragosto: gli eventi a Rimini e provincia.

Arriva Ferragosto! Tanta voglia di divertimento si respira nell’aria e tanti sono gli appuntamenti che offre il calendario per questo bollente week-end, da vivere rigorosamente in sicurezza. Se non sapete ancora cosa fare, abbiamo pensato di darvi qualche idea.





MANIFESTAZIONI E MUSICA ALL’APERTO



Venerdì 14 agosto Darsena Summer Fest a Rimini. Il party di Ferragosto ambientato nell’America degli anni ’50-’60-’70 con i travolgenti ritmi del rock’n roll, rhythm & blues. Punti di vintage saranno presenti nella piazza della Darsena Arena Lido. Ingresso 5 euro. Prevendita biglietti www.liveticket.it/arenalido



Due grandi serate con Deejay On Stage sul palco di piazzale Roma a Riccione. Venerdì 14 agosto alle ore 21 in piazzale Roma sale uno dei maggiori protagonisti del momento della scena musicale italiana, Mahmood.

Sabato 15 agosto l’appuntamento a Riccione è con l’energia e il brio dei Pinguini Tattici Nucleari, la band italiana amata e apprezzata per uno stile del tutto personale che sa sapientemente attraversare più generi musicali in maniera geniale e originale.



Sabato 15 agosto, giorno apice e “giro di boa” della stagione turistica, sarà una nuova serata di festa in sicurezza per Cattolica. Il Comune ha organizzato, per cittadini e vacanzieri, una evento all'insegna del divertimento e della spensieratezza in Piazza I°Maggio del quale, a partire dalle 21.30, sarà protagonista lo showman Antonio Mezzancella. QUI tutte le info.



Domenica 16 agosto alle 21 la stessa rocca Malatestiana di Verucchio sarà teatro del secondo dei tre ‘Assoli condivisi’: il cantautore Sergio Casabianca porterà sul palco ‘Sognar non nuoce’ alternando monologhi e canzoni.



Per "Albe in Controluce" a Riccione, domenica 16 agosto, il live del giovanissimo fenomeno hip hop Random (classe 2001) in una Acoustic Session inedita, pensata con diversi musicisti appositamente per questo evento alle sorgere del sole. Random presenterà Montagne russe il suo nuovo Ep, una raccolta di pensieri e esperienze del rapper che, nonostante la giovane età, con la sua scrittura incisiva riesce ad arrivare al cuore di tantissime persone.



Da qualche anno tra gli appuntamenti estivi dell’estate Santarcangiolese ci sono anche “I Denti Mancanti”, rassegna culturale alle settima edizione che negli anni si è caratterizzata per la sua proposta artistica , tanto da essere percepita come nuovo festival delle arti. Dal 14 al 16 agosto, dalle 20 fino alle 24, lo Sferisterio sarà sede di spettacoli, esposizioni e intrattenimento. QUI tutte le info.





UNA GITA FUORI PORTA



La Festa del Duca di Urbino, la principale manifestazione che segna l’estate della Capitale del Montefeltro, fino 14 agosto 2020, sarà all’insegna di Raffaello nel 500°anniversario della morte del grande artista urbinate. La 39° edizione, organizzata in base alle disposizioni in materia di emergenza sanitaria,

oltre a proporre le tradizionali manifestazioni della Festa, con mercati storici ed artigianali, allestimenti rinascimentali in piazza del Duca e nei vicoli della Città. QUI tutte le info.





ENOGASTRONOMIA



La “nona” è un’edizione tutta speciale. Con 13 cantine a disposizione per degustazioni guidate e in libertà nelle tre aree tematiche di Piazza Malatesta, del Museo Archeologico e della Rocca Malatestiana, torna "Verucchio Calici - In Vino Veritas". E una suggestiva proposta di musica, gastronomia e panorami unici. Appuntamento venerdì 14 e sabato 15 agosto: dalla Rocca Malatestiana e dai tanti balconi naturali del paese, si potrà ammirare un panorama vastissimo e degustare i migliori vini delle cantine del territorio romagnolo (13 i produttori presenti, con vini per tutti i palati). QUI tutte le info.



Da venerdì a domenica al Parco Federico Fellini c’è Birrimini, Festa della birra artigianale italiana, con streetfood e musica. La tre giorni nel Parco Federico Fellini, cuore di Marina Centro, ospiterà gli stand dei birrifici artigianali italiani e del cibo di strada. Ad accompagnare i visitatori, nel viaggio fra le realtà artigianali della produzione birraria, la musica fra dj set e i concerti live dei gruppi che si alterneranno sul palco il venerdì e il sabato sera: la storia del rock con Crotalo Company e una miscela di rock, folk, Irish e blues con Miami & the Groovers.





CINEMA IN ARENA



All’Arena Lido l’ iniziativa promossa dal Comune di Rimini, Assessorato alla Cultura, nell’ambito del progetto “E LA CHIAMANO RIMINI”, in collaborazione con Multiplex Le Befane, Cinema Fulgor, Settebello e Tiberio, sabato 15 e domenica 16 agosto 2020 - ore 21:15, proiezione di “Volevo Nascondermi “ (reg. Giorgio Diritti). La vita del pittore Antonio Ligabue, uno dei maestri e protagonisti fondamentali dell'arte contemporanea internazionale. Il film è stato premiato ai Nastri d'Argento.



A Riccione, per Cinema in Giardino, a cura di Giometti Cinema, venerdì, alle ore 21 e 15, all’arena di Viale Lazio a Riccione, proiezione del film “Odio l’estate”, di Massimo Venier. Aldo Giovanni e Giacomo ci raccontano una storia di amicizia e sentimenti come nella loro tradizione cinematografica più amata. Il film ha ottenuto 3 candidature e vinto un premio ai Nastri d'Argento. QUI info e acquisto biglietti.





CULTURA, MOSTRE E MERCATI



Un fine settimana anche di mercatini e curiosità: il 14 e 15 agosto appuntamento con l'artigianato e il fai-da-te del mercatino Handmade, viale Gramsci dalle ore 18:30 alle 24, La piazzetta delle idee a Riccione Paese, venerdì mattina e sabato sera e Non solo retrò sabato sera fra i viali Gramsci e San Martino.



A Riccione un appuntamento che si annuncia poeticamente interessante, non solo perché il protagonista sarà un poeta contemporaneo come nessuno oggi, ma perché quel poeta contemporaneo è Davide Rondoni, che a Villa Franceschi, venerdì 14 agosto, alle 21, presenterà Quasi un paradiso.



Sempre a Riccione "Beatrice Imperato. The Summer is Magic. Riccione, l'Estate più Attesa". Omaggio all'estate del 2020, della fotografa Beatrice Imperato. Allestita a Villa Mussolini, la mostra fotografica di Beatrice Imperato, dal titolo "The Summer is Magic - Riccione, l'Estate più Attesa", è un omaggio alla città e all'estate 2020. Venerdì e sabato, dalle 21 alle 24.





DISCOTECHE



Venerdì al Musica di Riccione è il giorno del 'Mamacita', il party più famoso in Italia per tutti gli amanti del genere latino, hip hop e reggaeton in compagnia di Max Brigante, ROC Stars e Dudy. Ferragosto esplosivo sempre al Musica Riccione tutta dedicata alla musica techno. In consolle per tutta la notte Ilario Alicante.



La discoteca Peter Pan Riccione è sempre attenta ai nuovi talenti dell’attuale scena underground. Nel giorno più caldo di tutta l’estate lo trascorre con il rapper Paky. Appuntamento per venerdì sera con l’esordio di Paky in Riviera.



Sabato 15 agosto arriva la serata più rovente dell'Estate: ovviamente al Living Disco. Con la voce di Danilo Maranini, Dj Ciarlo in consolle.





M.A.C.