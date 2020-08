Nuovi manti stradali per le vie Del Partigiano, Cabral e Primule a Cattolica

Attualità

Cattolica

| 18:25 - 13 Agosto 2020

La giunta di Cattolica ha approvato il progetto definitivo-esecutivo per la riqualificazione, attraverso l’ottavo lotto dell’accordo quadro, delle vie Del Partigiano, Cabral, Primule e dei Giardini Primavera. Un intervento complessivo che ammonta ad oltre 222mila euro e darà priorità alle arterie cittadine in cui insistono alcuni edifici scolastici: le scuole medie Filippini, il nido e l’elementare Carpignola. In vista della riapertura delle scuole i lavori assicureranno la messa in sicurezza delle strade interessate. Le riasfaltature si concluderanno, infatti, prima dell'avvio del nuovo anno scolastico. Successivamente, indicativamente tra la fine di settembre ed i primi di ottobre, si lavorerà alla riqualificazione della piccola area verde comunale dei “Giardini Primavera” di via Castelfidardo, nei pressi dell'intersezione con la via Costa.



Ecco cosa prevedono nel dettaglio i lavori:



VIA DEL PARTIGIANO. Attualmente l’importante via di collegamento alla scuola media Filippini ed alla zona sportiva, presenta un manto stradale sconnesso, in particolare in corrispondenza delle radici dei pini che caratterizzano il filare alberato lato Rimini. L'intervento riguarderà i lavori di rifacimento del manto stradale per l'intera carreggiata, previa fresatura su tutta la superficie del manto esistente e fresatura profonda per alcune zone da bonificare con posa di strato di binder (uno strato bituminoso di collegamento). Prevista anche la sostituzione delle cordonature in calcestruzzo attualmente sconnesse e la nuova segnaletica orizzontale.



VIA CABRAL. Dalla via Allende si dirama questa importante arteria che conduce al polo scolastico della via Primule, al centro sportivo, all'ospedale, al centro commerciale, ed a tutta la zona residenziale a monte della ferrovia. I lavori riguarderanno il rifacimento del manto stradale per l'intera carreggiata, dalla rotatoria di via Allende al cavalcavia, per poi riprendere nel tratto a fondo cieco che va dalla rotatoria Largo Strauss al torrente Tavollo. Prevista la fresatura su tutta la superficie del manto di usura esistente ed una fresatura profonda per alcune zone da bonificare con posa di strato di binder, in particolare nell'ultimo tratto verso il Tavollo. I lavori saranno completati dalla segnaletica orizzontale.



VIA PRIMULE. Sulla stessa via sono dislocate la scuola elementare Carpignola e l'asilo nido, oltre al collegamento con la scuola materna Ventena. Inoltre, è presente anche la vicina caserma dei Vigili del Fuoco. Si interverrà con il rifacimento del manto stradale per l'intera carreggiata, previa fresatura su tutta la superficie del manto di usura esistente e una fresatura profonda per alcune zone da bonificare con posa di strato di binder. I lavori verranno completati con la nuova segnaletica orizzontale che andrà ad interessare anche tutte le aree a parcheggio delle scuole.



GIARDINI PRIMAVERA. Attualmente il giardino è caratterizzato da pavimentazione in asfalto e piccole aree verdi occupate da vegetazione arbustiva e da qualche pianta di piccola e media grandezza. La pavimentazione in asfalto risulta ammalorata e presenta imperfezioni e cedimenti (in alcuni punti è presente solo il materiale del sottofondo). Si registra anche la crescita di erbe infestanti, per cui diventa difficoltoso anche un semplice intervento di spazzamento e pulizia. L'intervento si propone di sostituire piante secche con essenze idonee, il ripristino della fognatura esistente, la rimozione della pavimentazione e la scarifica per la preparazione del nuovo pavimento che verrà realizzato in calcestruzzo drenante. Infine la realizzazione di due nuovi punti luce.