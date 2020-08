Arriva Mille e una notti in Valconca, da un'idea nata durante il lockdown

Eventi

Saludecio

| 18:10 - 13 Agosto 2020

Dal 14 al 23 agosto gli angoli incantati dell’entroterra riminese si animeranno con Mille e una notti in Valconca, calendario di repliche pensate da Città Teatro in collaborazione con i Comuni di Montescudo-Montecolombo, Mondaino, Gemmano, Saludecio e con il contributo economico della Regione Emilia Romagna e del fondo speciale EXTRA FUS- Co- vid 19 del MIBACT .



Particolarità del progetto, oltre alla storia che si sviluppa di racconto in racconto, sarà la

bellezza della Valconca e dei suoi borghi, che faranno da sfondo allo spettacolo dove la suggestione della musica e delle immagini si mescola con la capacità degli interpreti di fare sorridere e divertire.



“L’idea è nata durante il lockdown, dal confronto creativo su come affrontare non solo il “durante” ma soprattutto il “dopo”, pensando a cosa avremmo potuto fare per dare un contributo concreto per tornare a incontrare il pubblico. Abbiamo pensato di creare occa- sione di incontro e svago per residenti e turisti in Valconca attraverso una proposta che pos- sa essere fruita in completa sicurezza, prevedendo quindi spettacoli per pubblico limitato in spazi protetti, rispettando le norme e il principio di precauzione. “

Il direttivo di Città Teatro.



Tutti gli spettacoli sono a ingresso libero e con inizio alle ore 21.15. Si consiglia la prenotazione.



Venerdi 14 agosto - piazza Beato Amato Ronconi a Saludecio

Prenotazioni dalle ore 10 alle ore 12 al nr 0541 869719



Domenica 16 agosto - piazza San Lorenzo a Gemmano

Prenotazioni dal lun. al sab. dalle ore 9.00 alle ore 13.00 al nr 0541 854060



Venerdì 21 agosto - Montecolombo, terrazza di Piazza Malatesta

Prenotazioni dalle ore 10.00 alle ore 13.00 al nr 0541-864010



Domenica 23 agosto - Mondaino, piazza Maggiore

Prenotazioni dal lun. al giov. dalle ore 10.00 alle ore 13.00 al nr 333-2665231