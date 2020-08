Volley serie B2, secondo acquisto per il Retina Cattolica

Sport

Cattolica

| 18:06 - 13 Agosto 2020

Valentina Gugnali è il nuovo acquisto del Retina.

Dopo nove conferme e l'arrivo di Giada Godenzoni, il Retina Cattolica Volley incassa anche l'acquisto di Valentina Gugnali. Coach Matteo Costanzi la presenta: "E' una ragazza esperta, dopo tanti anni trascorsi nei vari campionati di serie B, ha abbracciato il nostro progetto. Sarebbe scesa anche in C, infatti quando ci ha dato la conferma della sua presenza eravamo ancora in C, questo dimostra la fiducia nel nostro gruppo. Siamo tutti molto contenti di avere questo centrale che conosce la categoria. Ho seguito in tutti questi anni il percorso di Valentina, ha caratteristiche interessanti, è una giocatrice agonista, questo lato di lei mi piace molto, in campo oltre a farsi sentire, è un centrale che porta punti. Conosce l'ossatura della squadra, ciò è positivo, sarà più facile inserirla nel gruppo, cosa che oltretutto sta già avvenendo. Si ritrova in serie B2, avrà ancora da spendersi, non ho dubbi che lo faccia, il fatto di essere più vicina a casa la renderà più tranquilla e farà emergere ancora di più il suo valore".