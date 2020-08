Coronavirus in Emilia-Romagna, scendono i contagi: +37 e più della metà già in isolamento

Attualità

Emilia Romagna

| 18:01 - 13 Agosto 2020

Foto di Alessia Bocchini.

Dai 7100 tamponi refertati tra ieri e oggi da parte della Regione Emilia-Romagna sono stati trovati 37 nuovi positivi, di cui più della metà già in isolamento: 17 sono riconducibili a focolai già noti, 14 sono di persone rientrate dall'estero. A fronte dei 17 nuovi guariti e dell'assenza anche oggi di decessi, il numero dei casi attivi si sposta a 1827, la maggior parte a casa per sintomi lievi. Restano 4 i pazienti in terapia intensiva, mentre sale ancora anche se di pochissimo il numero di quelli ricoverati negli altri reparti Covid: 79 (+1). A Rimini soltanto un nuovo caso, asintomatico.